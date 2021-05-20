Американська компанія Google відкриє свій перший фізичний магазин влітку цього року. Він буде розташований у Мангеттені, що у Нью-Йорку (США). У цьому місті зосереджена й штаб-квартира.

У крамниці будуть представлені різні товари Google – смартфони Pixel, системи розумного дому Nest, фітнес-браслети Fitbi, пристрої Pixelbooks тощо.

Також тут можна буде забрати товари, замовлені в інтернеті. Компанія підкреслює, що всередині діятиме обмеження щодо кількості відвідувачів, людей пускатимуть лише в масках і проситимуть дотримуватися соціальної дистанції.

– Багато клієнтів все ще хочуть відчути обладнання, перш ніж його придбати, і дізнатися, як воно відчувається, як звучить і як виглядає в їхній руці або на столі, – коментують відкриття магазину у Google.

Google допоможе виявити захворювання шкіри

Компанія Google запустить додаток, який за допомогою камери може вказати на захворювання шкіри. Користувачу необхідно буде зробити три фотографії волосся, шкіри чи нігтів з різних боків.

Після цього додаток запропонує пройти опитування щодо стану здоров’я та симптомів.

Джерело: Google