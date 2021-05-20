PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Гаджети
Людмила Богданова |

Google відкриває перший реальний магазин – що там продаватимуть

Google

Американська компанія Google відкриє свій перший фізичний магазин влітку цього року. Він буде розташований у Мангеттені, що у Нью-Йорку (США). У цьому місті зосереджена й штаб-квартира.

У крамниці будуть представлені різні товари Google – смартфони Pixel, системи розумного дому Nest, фітнес-браслети Fitbi, пристрої Pixelbooks тощо.

Також тут можна буде забрати товари, замовлені в інтернеті. Компанія підкреслює, що всередині діятиме обмеження щодо кількості відвідувачів, людей пускатимуть лише в масках і проситимуть дотримуватися соціальної дистанції.

–  Багато клієнтів все ще хочуть відчути обладнання, перш ніж його придбати, і дізнатися, як воно відчувається, як звучить і як виглядає в їхній руці або на столі, – коментують відкриття магазину у Google.

Читайте
Дизайн-код і цифрові ключі для авто: Google анонсувала операційну систему Android 12

Google допоможе виявити захворювання шкіри

Компанія Google запустить додаток, який за допомогою камери може вказати на захворювання шкіри. Користувачу необхідно буде зробити три фотографії волосся, шкіри чи нігтів з різних боків.

Після цього додаток запропонує пройти опитування щодо стану здоров’я та симптомів.

Джерело: Google 

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка