Android-версія додатку Clubhouse запрацювала в Україні

21 травня 2021 року в Україні на телефонній версії Android запрацював застосунок Clubhouse.

Зокрема, журналісту одного українського видання вдалося знайти відповідний застосунок в Google Play і встановити його на телефоні з Android-версією.

Як зазначають у виданні, за кілька годин після релізу в Google Play деякі користувачі почали скаржитись на те, що Clubhouse заблокував їхні аккаунти.

Однак компанія обмежила доступ користувачів, які напередодні встановили iOS-версію на Android.

Також із такою проблемою зіткнулися ті, хто змінив пристрій Apple на Android. Зокрема, до одного аккаунта може бути прив’язаний один номер телефону.

Скачати застосунок Clubhouse на Android можна за посиланням.

Розробка Clubhouse для Android-версії

Clubhouse – це закрита соцмережа, де користувачі спілкуються за допомогою голосових повідомлень. Доєднатися до неї можна, отримавши запрошення від користувача.

Нещодавно її представники заявили, що планують розпочати створення застосунку для Android.

Детальніше про Clubhouse та як він працює – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: AIN.UA