Представники IT-компаній розповіли про своє бачення переваг Дія City

Запровадження спеціального правового режиму Дія City є додатковою інноваційною можливістю потужного розвитку в країні ІТ-індустрії. Україна має усі шанси стати в регіоні драйвером у сфері високих технологій, зокрема продуктових рішень.

Таку думку висловили представники ІТ-компаній під час дискусійної панелі Україна – новий ІТ-хаб Європи, яка відбулась в рамках Всеукраїнського форуму Україна 30. Цифровізація.

Під час заходу своїми думками щодо Дія City поділились Максим Слободянюк – засновник NikaTechFamily, Віктор Валєєв – директор асоціації Software Ukraine, Валерій Красовський – співголова IТ-комiтету ЄБА, Владислав Савченко – президент Європейської асоціації програмної інженерії.

Також думками поділилися Дмитро Осика – директор з інформаційних технологій ДТЕК, Тарас Кицмей – співвласник компанії SoftServe, Юрій Антонюк – СЕО EPAM Центральна та Східна Європа, Віталій Седлер – СЕО Intellias та президент асоціації IT Ukraine.

Представники ІТ-бізнесу зазначали, що сьогодні індустрія потребує нового прогресивного інструменту для подальшого активного розвитку і Дія City є саме таким інструментом. На їхню думку, важливо, що вступ до Дія City добровільний.

Окрім цього, учасники заходу схвально оцінили запропоновану Дія City нову форму взаємодії компаній та спеціалістів – гіг-контракти, які поряд з гнучкістю фрилансу нададуть гіг-працівникам соціальні гарантії.

Важливо також, що у Дія City діятимуть інструменти захисту прав на інтелектуальну власність, які використовуються у світовій практиці. Під час дискусії також йшлося про те, що спецрежим розробляється у тісній співпраці з ІТ-спільнотою, тому проект відповідає основним потребам галузі.

Запровадження Дія City

Компанії-резиденти Дія City матимуть найнижчі податкові ставки та можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал чи податок на прибуток.

Запровадження цього спеціального режиму сприятиме приходу венчурних фондів в Україну. У Міністерстві цифрової політики заявляли, що нові податкові правила сприятимуть зростанню ВВП України до 10%, поступово наближаючи структуру економіки країни до інноваційної та цифрової економіки.