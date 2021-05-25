Американська компанія Apple представить новий безрамковий iPhone SE у 2023 році. Інсайдери опублікували фото, на яких показали ймовірний дизайн гаджету.

Згідно з даними, новий iPhone SE не матиме широких рамок дисплея і кнопки Home на фронтальній панелі. Передбачається, що розмір гаджету буде такий, як і в iPhone 12, тобто 6,1 дюйма.

Замість технології Face ID, пристрій матиме сканер відбитків пальців.

Відомо, що компанія Apple працює відразу над двома новими моделями серії iPhone SE.

Одна з них стане покращеною версією гаджету, який був випущений у 2020 році, але з підтримкою 5G. А інша модель серії iPhone SE матиме абсолютно новий дизайн.

Apple представить нові Mac вже влітку

Американська корпорація Apple представить нові Mac влітку 2021 року. MacBook Pro отримає новий дизайн, а діагональ його екрану стане 14-дюймовою.

Також зміни зачеплять MacBook Air, який стане потужнішим та швидшим. Він буде наділений новою FaceTime камерою та MagSafe. Крім цього, компанія представить новий пристрій Mac Pro, який матиме чіп M1 та нову графіку.

Фото: Unsplash