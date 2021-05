Американська компанія Apple представить новий безрамковий iPhone SE у 2023 році. Інсайдери опублікували фото, на яких показали ймовірний дизайн гаджету.

Згідно з даними, новий iPhone SE не матиме широких рамок дисплея і кнопки Home на фронтальній панелі. Передбачається, що розмір гаджету буде такий, як і в iPhone 12, тобто 6,1 дюйма.

Замість технології Face ID, пристрій матиме сканер відбитків пальців.

Відомо, що компанія Apple працює відразу над двома новими моделями серії iPhone SE.

Одна з них стане покращеною версією гаджету, який був випущений у 2020 році, але з підтримкою 5G. А інша модель серії iPhone SE матиме абсолютно новий дизайн.

iPhone SE (2023) in new Matte Purple finish with punch-hole Retina display

