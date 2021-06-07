Щорічна конференція Apple для розробників WWDC 2021, цього разу через пандемію знову відбудеться в онлайн-форматі.

Традиційно на WWDC Apple представить нові версії операційних систем для смартфонів, планшетів, комп’ютерів, ноутбуків, смарт-годинників і телевізорів. Експерти очікують на офіційний анонс iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 і tvOS 15.

Також говорять про вихід homeOS – операційної системи для розумних колонок компанії.

У 2020 році на WWDC Apple заявила про відмову від чіпів Intel і перехід на власні ARM-процесори. Тож цього року очікують на розкриття деяких подробиць про нові чіпи.

Зазвичай конференція обмежується лише новинками в сфері програмного забезпечення, але на WWDC 2021 можуть представити і реальні продукти. Йдеться про ноутбуки MacBook Pro з двома версіями (14 і 16 дюймів), процесором M1X, автономністю до 30 годин, новим дизайном з пласкими краями, як у iPhone 12 і iPad Pro, без Touch Bar, але з підтримкою магнітної зарядки MagSafe.

Коли і де дивитися конференцію Apple для розробників WWDC 2021

Відкриття WWDC 2021 відбудеться 7 червня о 20.00. Триватиме конференція кілька днів – до 11 червня. Трансляцію можна подивитися на YouTube.

Користувачі телевізорів на Android можуть отримати доступ до контенту Apple TV, не встановлюючи для цього фірмову приставку. А також дивитися ексклюзивний контент Apple Originals від Apple TV+. Однак спочатку потрібно оформити підписку.

Джерело: Аpple