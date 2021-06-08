Презентація Apple WWDC 2021: фото і характеристики новинок від Apple

В рамках конференції WWDC 2021 відома корпорація Apple потішила шанувальників своїх девайсів новинками.

Цього разу розробники закцентували увагу на програмному забезпеченні.

iOS 15

Чергове оновлення операційної системи Apple отримало цілу низку нових цікавих функцій.

Відтепер iPhone з встановленим оновленням зможе розпізнавати сфотографований текст. Якщо серед тексту буде виявлено мобільний номер, то користувач зможе здійснити дзвінок одним натисканням.

Якщо у власника iPhone відключено повідомлення (працює режим Сон), співрозмовники отримуватимуть повідомлення про це. Яким чином і чи стосуватиметься це лише користувачів Apple – наразі невідомо.

Досить якісно змінився стандартний додаток Погода, зокрема, тепер можна буде побачити знімки ділянок Землі з супутника.

Детальніше про нововведення та які моделі iPhone підтримують iOS 15 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

FaceTime

Чи не найпопулярніший додаток серед користувачів техніки Apple зміцнює свої позиції: FaceTime отримає свою веб-версію.

Розробники пояснили, що тепер користуватися FaceTime (через браузер) зможуть користувачі Android і Windows.

Також відеомесенджер отримав нову функцію SharePlay. Під час дзвінка користувачі зможуть одночасно дивитися або слухати що-небудь.

Наразі SharePlay підтримуватиме Apple Music, Apple TV Plus, Twitch, HBO Max, Disney Plus, Hulu.

Ще одна нова функція Spatial audio поліпшить якість звуку і додасть портретний режим, який розмиває задній фон і фокусує увагу на співрозмовникові.

iPadOS

Оновлена операційна система для iPad отримала більш стабільну роботу віджетів, а також додаток Перекладач.

Будильник, нагадування та деякі інші стандартні програми працюватимуть без інтернету.

Розробники зробили акцент на використання мульти-вікон, що, на думку експертів, не зовсім спростило використання iPad.