Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Гаджети
Євгенія Шапоренко |

Представництво Apple в Україні може з’явитися в 2021 році

apple

Американська компанія Apple збирається у 2021 році відкрити своє представництво у столиці України Києві.

На цей момент відбуваються активні переговори з митницею, бо в американської компанії щодо цього  з’явилося багато питань.

Про це розповів глава Державної митної служби України Павло Рябікін.

Читайте
В Apple Music з’явилися чарти міст - що найчастіше слухають у Києві

– Виявляється, є два типи телефонів: одні для продажу, інші для сервісних центрів – ці телефони дають замість зламаних. Але коли такий телефон перетинає кордон України, для нас він такий самий, як інші, хоча насправді – не такий, – зазначив Рябікін.

Конференція Apple для розробників WWDC 2021

Відкриття WWDC 2021 відбудеться  7 червня о 20.00. Триватиме конференція кілька днів – до 11 червня. Трансляцію можна подивитися на YouTube.

Користувачі телевізорів на Android можуть отримати доступ до контенту Apple TV, не встановлюючи для цього фірмову приставку. А також дивитися ексклюзивний контент Apple Originals від Apple TV+. Однак спочатку потрібно оформити підписку.

Джерело: The Бабель

Фото: Unsplash

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка