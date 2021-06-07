Американська компанія Apple збирається у 2021 році відкрити своє представництво у столиці України Києві.

На цей момент відбуваються активні переговори з митницею, бо в американської компанії щодо цього з’явилося багато питань.

Про це розповів глава Державної митної служби України Павло Рябікін.

– Виявляється, є два типи телефонів: одні для продажу, інші для сервісних центрів – ці телефони дають замість зламаних. Але коли такий телефон перетинає кордон України, для нас він такий самий, як інші, хоча насправді – не такий, – зазначив Рябікін.

Конференція Apple для розробників WWDC 2021

Відкриття WWDC 2021 відбудеться 7 червня о 20.00. Триватиме конференція кілька днів – до 11 червня. Трансляцію можна подивитися на YouTube.

Користувачі телевізорів на Android можуть отримати доступ до контенту Apple TV, не встановлюючи для цього фірмову приставку. А також дивитися ексклюзивний контент Apple Originals від Apple TV+. Однак спочатку потрібно оформити підписку.

Джерело: The Бабель