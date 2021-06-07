Сьогодні, 7 червня, американська корпорація Apple в рамках конференції WWDC 2021 презентувала операційну систему iOS 15.

Зміни в iOS 15 торкнулися дизайну та нових можливостей багатьох додатків. Покращена продуктивність і автономна робота iPhone.

Користувачі Apple побачать зміни в додатках Apple Music, Здоров’я та iMessage. Також в FaceTime стала доступна функція SharePlay, за допомогою якої можна слухати музику або дивитися фільми одночасно з друзями.

У спогадах показані тепер не тільки фото, а й музика з Apple Music. Також зміни будуть у додатках Wallet, Погода та Карти. З’являться нові можливості і для AirPods.

Пристрої, які будуть підтримувати iOS 15:

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE (2016);

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS/XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro/Pro Max;

iPhone SE 2 (2020);

iPhone 12/mini;

iPhone 12 Pro/Pro Max;

iPhone 13/iPhone 12s.

В Apple Music з’явилися чарти міст

Наприкінці квітня в музичному сервісі Apple Music з’явився проект City Charts – найпопулярніші пісні в різних містах світу.

Наразі сто міст у всьому світі отримали свої добірки 25 найпопулярніших треків, які оновлюються щодня.

Під час формування добірок враховуються не тільки прослуховування, але й додаткові ознаки місцевої популярності.