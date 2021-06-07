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Каріна Зуєва |

Ще більше можливостей: Apple презентувала iOS 15

Ще більше можливостей: Apple презентувала iOS 15

Сьогодні, 7 червня, американська корпорація Apple в рамках конференції WWDC 2021 презентувала операційну систему iOS 15.

Зміни в iOS 15 торкнулися дизайну та нових можливостей багатьох додатків. Покращена продуктивність і автономна робота iPhone.

Користувачі Apple побачать зміни в додатках Apple Music, Здоров’я та iMessage. Також в FaceTime стала доступна функція SharePlay, за допомогою якої можна слухати музику або дивитися фільми одночасно з друзями.

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У спогадах показані тепер не тільки фото, а й музика з Apple Music. Також зміни будуть у додатках Wallet, Погода та Карти. З’являться нові можливості і для AirPods.

Пристрої, які будуть підтримувати iOS 15:

  • iPhone 7;
  • iPhone 7 Plus;
  • iPhone SE (2016);
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone X;
  • iPhone XS/XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro/Pro Max;
  • iPhone SE 2 (2020);
  • iPhone 12/mini;
  • iPhone 12 Pro/Pro Max;
  • iPhone 13/iPhone 12s.

В Apple Music з’явилися чарти міст

Наприкінці квітня в музичному сервісі Apple Music з’явився проект City Charts – найпопулярніші пісні в різних містах світу.

Наразі сто міст у всьому світі отримали свої добірки 25 найпопулярніших треків, які оновлюються щодня.

Під час формування добірок враховуються не тільки прослуховування, але й додаткові ознаки місцевої популярності.

Фото: Dreamstime

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