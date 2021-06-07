Сьогодні, 7 червня, американська корпорація Apple в рамках конференції WWDC 2021 презентувала операційну систему iOS 15.
Зміни в iOS 15 торкнулися дизайну та нових можливостей багатьох додатків. Покращена продуктивність і автономна робота iPhone.
Користувачі Apple побачать зміни в додатках Apple Music, Здоров’я та iMessage. Також в FaceTime стала доступна функція SharePlay, за допомогою якої можна слухати музику або дивитися фільми одночасно з друзями.
У спогадах показані тепер не тільки фото, а й музика з Apple Music. Також зміни будуть у додатках Wallet, Погода та Карти. З’являться нові можливості і для AirPods.
Пристрої, які будуть підтримувати iOS 15:
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone SE (2016);
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XS/XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro/Pro Max;
- iPhone SE 2 (2020);
- iPhone 12/mini;
- iPhone 12 Pro/Pro Max;
- iPhone 13/iPhone 12s.
В Apple Music з’явилися чарти міст
Наприкінці квітня в музичному сервісі Apple Music з’явився проект City Charts – найпопулярніші пісні в різних містах світу.
Наразі сто міст у всьому світі отримали свої добірки 25 найпопулярніших треків, які оновлюються щодня.
Під час формування добірок враховуються не тільки прослуховування, але й додаткові ознаки місцевої популярності.