Сьогодні, 7 червня, американська корпорація Apple проведе онлайн-презентацію в рамках конференції WWDC 2021.
Трансляція розпочнеться о 20.00 за київським часом.
Очікується, що Apple презентує iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, MacBook Pro 16 на Apple Silicon та інші новинки.
Також говорять про вихід homeOS — операційної системи для розумних колонок Apple.
Онлайн-презентація Apple WWDC 2021
Представництво Apple в Україні
У 2021 році компанія Apple збирається відкрити своє представництво в Україні в Києві.
На даний момент відбуваються активні переговори з митницею.