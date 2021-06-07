Сьогодні, 7 червня, американська корпорація Apple проведе онлайн-презентацію в рамках конференції WWDC 2021.

Трансляція розпочнеться о 20.00 за київським часом.

Очікується, що Apple презентує iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, MacBook Pro 16 на Apple Silicon та інші новинки.

Також говорять про вихід homeOS — операційної системи для розумних колонок Apple.

Онлайн-презентація Apple WWDC 2021

Представництво Apple в Україні

У 2021 році компанія Apple збирається відкрити своє представництво в Україні в Києві.

На даний момент відбуваються активні переговори з митницею.