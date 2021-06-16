Здоров’я за підпискою: що відомо про медичні розробки Apple

Apple хоче запропонувати своїм користувачам всебічні послуги первинної медико-санітарної допомоги. Для них будуть використовуватися дані щодо стану здоров’я, зібрані за допомогою iPhone та Apple Watch. Передбачалося, що Apple планувала впровадити власну службу охорони здоров’я за підтримки справжніх лікарів, хоча плани, схоже, застопорилися.

Про це свідчить звіт Wall Street Journal.

Компанія почала роботу над розробкою у 2016 році, втім, поки що великих успіхів у цьому напрямку не отримала. У звіті WSJ розкривається секретний додаток Apple під назвою HealthHabit. Він пропонується співробітникам для забезпечення контакту у чаті з лікарями, а також для розв’язання проблем зі здоров’ям. Додаток нібито за підпискою має надавати доступу до лікарів Apple у поліклініках.

У рамках своєї роботи Apple витратила час на оцінку того, як дані, зібрані Apple Watch, можуть бути використані для поліпшення охорони здоров’я. План також включав безперервний моніторинг здоров’я.

Apple контролює поліклініки біля Apple Park. Компанія використовує їх для тестування нових продуктів та послуг. Хоча Apple вже обговорювала свої клініки раніше, кажучи, що вони існують для контролю за здоров’ям співробітників.

Ініціатива, схоже, перебуває під крилом головного операційного директора Apple Джеффа Вільямса, і в цей час нею керує доктор Сумбулов Десаї зі Стенфордського університету.

Проби пера всередині компанії поки що дали лише опосередковані результати, тому говорити про запуск розробки ще дуже рано. Якщо Apple і спробує щось запустити, то це, найімовірніше, буде внутрішній пілот, проте не повноцінний продукт.