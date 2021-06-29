Apple почала надавати консультації українською мовою

Служба підтримки компанії Apple з 28 червня надає консультації українським користувачам їхньою рідною мовою.

Тобто, якщо громадянин України звернеться до Apple Support, відповідь на звернення отримає не російською, як було раніше.

Для отримання консультації з технічних питань необхідно надіслати онлайн-запит, обравши потрібну тему з переліку. А потім вам зателефонують зі служби підтримки й запропонують варіанти розв’язання проблеми.

Перед цим, у березні 2021-го, компанія запустила україномовну версію сайту, яку поки локалізовано частково.

Ймовірно, це один із кроків до відкриття офіційного представництва Apple в Україні, яке планується до кінця 2021 року.

На початку червня про відкриття офісу американської компанії у Києві розповів глава Державної митної служби України Павло Рябікін.

За його словами, українські митники ведуть активні переговори з представниками Apple, оскільки у них з’явилося багато питань.

Джерело: ITC