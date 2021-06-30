В Україні 30 червня офіційно відкрили представництво компанії Apple.

Про це повідомив глава Мінціфри Михайло Федоров.

За словами міністра, компанія буде безпосередньо ввозити техніку в країну. Також Apple буде контролювати магазини офіційних дилерів.

– Це важлива новина. Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені, і в перспективі буде сприяти залученню нових інвестицій, – зазначив Федоров.

Він додав, що нині доступна підтримка для користувачів українською мовою.

– Вже понад рік наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом ми плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів, – підкреслив міністр.

Підтримка Apple для користувачів українською мовою

З 28 червня служба підтримки компанії Apple надає консультації українським користувачам їхньою рідною мовою.

Тобто, якщо громадянин України звернеться до Apple Support, відповідь на звернення отримає не російською, як було раніше.