Китайська компанія Vivo запатентувала смартфон, з якого повинна вилітати камера у вигляді дрона. Таке рішення представили вперше.
За задумом компанії, планується помістити всередину корпусу телефону мініатюрний квадрокоптер із власним акумулятором. Передбачається, що дрон вилітатиме із верхньої частини смартфона.
Всередині у летючого апарата – дві камери, одна з яких спрямована вгору. Пристрій має три інфрачервоних сенсори для навігації.
Якщо такий смартфон випустять, можна буде знімати себе здалеку або підлетіти до віддаленого об’єкта. У патенті немає інформації, як буде здійснюватися управління дроном.
Також невідомо, як у такому маленькому пристрої вдасться встановити якісний сенсор камери. Водночас через малу вагу його просто може здувати вітром.
Джерело: 4PDA