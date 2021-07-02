Китайська компанія Vivo запатентувала смартфон, з якого повинна вилітати камера у вигляді дрона. Таке рішення представили вперше.

За задумом компанії, планується помістити всередину корпусу телефону мініатюрний квадрокоптер із власним акумулятором. Передбачається, що дрон вилітатиме із верхньої частини смартфона.

Всередині у летючого апарата – дві камери, одна з яких спрямована вгору. Пристрій має три інфрачервоних сенсори для навігації.

Якщо такий смартфон випустять, можна буде знімати себе здалеку або підлетіти до віддаленого об’єкта. У патенті немає інформації, як буде здійснюватися управління дроном.

Також невідомо, як у такому маленькому пристрої вдасться встановити якісний сенсор камери. Водночас через малу вагу його просто може здувати вітром.

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Джерело: 4PDA