Автори тесту для перевірки смартфонів AnTuTu опублікували новий рейтинг потужності Android-смартфонів за червень 2021.

Результати показали, що пристрої на базі нового чіпа Qualcomm Snapdragon 888 займають всі 10 місць в рейтингу, що свідчить про збільшену потужність у порівнянні з попереднім чіпом і творіннями конкурентів.

Перші два місця посідають китайські флагмани Black Shark 4 Pro від Xiaomi та RedMagic 6 Pro від Nubia. Потужність цих смартфонів призначена для плавності роботи та комфорту геймерів.

Третій ігровий смартфон в списку посів дев’яте місце – ASUS ROG Phone 5 з показником у 808 576 балів.

Повний список виглядає так:

1. Black Shark 4 Pro

2. Nubia Red Magic 6 Pro

3. OnePlus 9 Pro

4. OPPO Find X3 Pro

5. vivo X60 Pro+

6. iQOO 7

7. OnePlus 9

8. realme GT

9. ASUS ROG Phone 5

10. Xiaomi Mi11 Ultra

Смартфони преміум-сегменту від Samsung не увійшли до списку, навіть при наявності Qualcomm Snapdragon 888. Найімовірніше, на це вплинула оптимізація Android від виробника.

Компанія Honor показала смартфон Honor Magic 3 на базі нового чіпсету Snapdragon 888 Plus, який допоміг Android-смартфонам захопити рейтинг потужності AnTuTu за червень.

З особливостей гаджета – блок основної камери розміщений по центру задньої панелі. Про характеристики камери виробники не поспішають розкривати подробиці.