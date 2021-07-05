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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

В роботі iPhone виявили помилку: мільйони залишаться без Wi-Fi

iphone 12

В роботі iPhone виявили серйозну проблему, пов’язану з бездротовою мережею Wi-Fi.

Дослідник безпеки Карл Скоу виявив, що мережі Wi-Fi з символом % у назві можуть відключати Wi-Fi на iPhone та інших пристроях на iOS.

Експерт зазначив, що скидання системи смартфона до заводських налаштувань не розв’яже проблему. Відзначається, що смартфон продовжить показувати іконку підключення до бездротової мережі, навіть за відсутності підключення.

Крім Wi-Fi, технологія для передачі даних між пристроями Apple AirDrop також припинить працювати.

– Символ % часто використовується в програмуванні, і при підключенні до Wi-Fi з цим символом в пам’яті смартфона відбуваються пошкодження. При спробі виправлення помилки смартфон відключає Wi-Fi всередині системи. Оскільки помилка не знакає, то і системне скидання не розв’яже проблему, – відзначили експерти з 9to5Mac.

Щоб уникнути подібних проблем, власникам iPhone рекомендується не підключатися до мереж Wi-Fi, що мають символ % у назві.

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Джерело: The Verge

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