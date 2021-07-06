Розумний годинник Apple Watch врятував життя Дайан Фінстра з Мічигану. Пристрій вчасно попередив жінку про різке збільшення частоти серцебиття, змусивши її піти до лікарні.

У лікарні власниці годинника повідомили, що вона перенесла серцевий напад вдови.

Дайан отримала сповіщення від свого Apple Watch: він повідомив про раптову зміну серцебиття і порадив піти на консультацію.

Після проходження ЕКГ з’ясувалося, що вона пережила серцевий напад вдови, який часто закінчується летальним наслідком – згідно зі статистикою, шанси вижити становлять 12%.

Дайан проігнорувала типові симптоми цього захворювання – біль в плечах, кислотний рефлюкс, біль у лівій руці та набряк стопи. Так, жінка не зважала на біль у руці, оскільки за кілька годин до цього вона пилососила.

Серцевий напад вдови (Widow Maker) – це тип серцевого нападу, з яким пов’язані найвищі показники смертності та найнижчі шанси на виживання.

Apple планує створити власну службу охорони здоров’я

Компанія хоче надавати послуги первинної медико-санітарної допомоги, використовуючи при цьому дані про стан здоров’я пацієнта, зібрані за допомогою iPhone та Apple Watch.

Компанія зайнялася розробкою сервісу ще у 2016 році, і у звіті інсайдерів йшлося про секретний додаток HealthHabit. З його допомогою користувачі зможуть спілкуватися з лікарями, а доступ буде за платною підпискою.