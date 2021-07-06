На YouTube-каналі ConceptsiPhone з’явилося відео з концептом майбутніх флагманів Apple iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

На відео помітно, що кнопка Power Touch ID розташована на бічній стороні телефону, як у нинішніх iPad. На верхній частині дисплею розташований зменшений виріз для датчиків Face ID, в порівнянні з iPhone 12.

Відео також показує, що екран отримає підтримку 120 Гц, яку інсайдери пророкували ще торішнім моделям.

iPhone 13 Pro та iPhone Pro Max: дата виходу, характеристики, ціни

З чуток, один з нових кольорів для моделей iPhone 13 Pro 2021 року – темно-червоний, і він також присутній на відео. Нові пристрої будуть оснащені чіпсетом власного виробництва Apple – A15 Bionic. Чіпсет – набір мікросхем, необхідний для оперативної роботи смартфона, і на сьогодні версія A14 в iPhone 12 лідирує серед конкурентів.

У мережі раніше з’являлися чутки про ціни – за iPhone 13 Pro доведеться заплатити від $999, а iPhone Pro Max буде коштувати від $1 099. Обсяг пам’яті теж збільшиться – топові модифікації отримають аж 1 ТБ пам’яті внутрішнього сховища.

За словами ConceptsiPhone, Apple iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max будуть доступними для попереднього замовлення вже 17 вересня 2021 року, а до продажу новинки надійдуть 24 вересня.