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Факти / Lifestyle / Гаджети
Максим Зайченко |

Nintendo представила нову консоль Switch: продажі стартують у жовтні 

Nintendo E3 2019

Японська компанія Nintendo офіційно представила нову модель консолі Switch. Вона повинна надійти в продаж 8 жовтня.

Ця модель буде називатися Nintendo Switch OLED. Вона отримала семидюймовий OLED-екран. Він буде більшим, ніж в оригінальної консолі, у якій діагональ становила 6,2 дюйма. Також консоль матиме вбудовані динаміки з поліпшеним звуком і 64 гігабайти внутрішньої пам’яті.

Крім цього, оновлена консоль підтримуватиме всі ігри для оригінальної Switch. Док-станція і контролери також будуть взаємозамінні.

Передзамовлення на консоль можна буде оформити з 15 липня. Модель коштуватиме $350. 

Nintendo Switch OLED є першою вдосконаленою версією Switch, випущеної у 2017 році. З 2019 року Nintendo також пропонує бюджетну версію консолі Switch Lite.

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