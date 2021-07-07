Японська компанія Nintendo офіційно представила нову модель консолі Switch. Вона повинна надійти в продаж 8 жовтня.

Ця модель буде називатися Nintendo Switch OLED. Вона отримала семидюймовий OLED-екран. Він буде більшим, ніж в оригінальної консолі, у якій діагональ становила 6,2 дюйма. Також консоль матиме вбудовані динаміки з поліпшеним звуком і 64 гігабайти внутрішньої пам’яті.

Крім цього, оновлена консоль підтримуватиме всі ігри для оригінальної Switch. Док-станція і контролери також будуть взаємозамінні.

Передзамовлення на консоль можна буде оформити з 15 липня. Модель коштуватиме $350.

Nintendo Switch OLED є першою вдосконаленою версією Switch, випущеної у 2017 році. З 2019 року Nintendo також пропонує бюджетну версію консолі Switch Lite.