Інсайдер Еван Бласс оприлюднив чотири коротких відео із демонстрацією нового, ще не анонсованого смартфону Samsung Galaxy S21 FE.

Телефон представлений у чорному, білому, металевому та ніжно лавандовому кольорах.

На відео смартфон можна розгледіти з усіх боків, роздивитися дизайн та потрійну основну камеру, яка повторює вигляд Galaxy S21.

Дисплей Galaxy S21 FE виглядає абсолютно плоским, а фронтальна камера розташована по центру, у вигляді крихітного отвору.

Кнопки управління (регулювання гучності, блокування та розблокування екрану та ін) розташовані на правому торці телефону.

За даними інсайдерів, телефон матиме AMOLED-дисплей розміром 6,5 дюймів, а частота оновлення зображення становить 120 Гц.

Аккумулятор матиме потужність 4,5 тис. мАч і підтримуватиме 25-ватну зарядку пристрою.

Фронтальна камера Galaxy S21 FE має 32 Мп, а основна – датчики по 12 Мп.

Приблизна вартість пристрою, за попередньою інформацією, становитиме від $630 до $720.

Інсайдери запевняють, що анонс новинки був запланований на серпень 2021 року, але його відклали до жовтня через проблеми у виробничому процесі.