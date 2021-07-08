Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Як перевірити смартфон на захист від вологи: простий спосіб

Смартфон в руке

Експерти з Android Police виявили незвичайний додаток у магазині Google Play – тест на водонепроникність.

Його основне завдання – перевірка наявності захисту від потрапляння вологи та пилу за стандартами IP67/IP68. Перевірити можна практично будь-який Android-смартфон з вбудованим барометром.

Принцип роботи досить простий: завантажуйте додаток і дотримуйтесь вказівок на екрані.

Тест проходиться миттєво, що тільки підвищує зручність використання.

За словами розробника додатка Рея Вана, програма стане в пригоді власникам старих смартфонів та гаджетів, які вже були в ремонті.

Приложение Water Resistance Tester

У сервісних центрах часто беруть додаткову плату за збереження водонепроникності пристрою, і наявність цієї функції можна з легкістю перевірити після ремонту.

Судячи з коментарів в магазині Google Play, додаток працює досить точно. Експерти з The Verge випробували додаток на Galaxy Note 20 Ultra з класом захисту IP68, і він пройшов тест. При витягуванні лотка для SIM-карти додаток вказав на відсутність водонепроникності.

До плюсів додатка також можна вписати і безкоштовне звантаження.

Читайте
Топ-10 найпотужніших смартфонів червня 2021: Samsung пасуть задніх

Фото: The Verge, Unsplash

Джерело: The Verge

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка