Експерти з Android Police виявили незвичайний додаток у магазині Google Play – тест на водонепроникність.

Його основне завдання – перевірка наявності захисту від потрапляння вологи та пилу за стандартами IP67/IP68. Перевірити можна практично будь-який Android-смартфон з вбудованим барометром.

Принцип роботи досить простий: завантажуйте додаток і дотримуйтесь вказівок на екрані.

Тест проходиться миттєво, що тільки підвищує зручність використання.

За словами розробника додатка Рея Вана, програма стане в пригоді власникам старих смартфонів та гаджетів, які вже були в ремонті.

У сервісних центрах часто беруть додаткову плату за збереження водонепроникності пристрою, і наявність цієї функції можна з легкістю перевірити після ремонту.

Судячи з коментарів в магазині Google Play, додаток працює досить точно. Експерти з The Verge випробували додаток на Galaxy Note 20 Ultra з класом захисту IP68, і він пройшов тест. При витягуванні лотка для SIM-карти додаток вказав на відсутність водонепроникності.

До плюсів додатка також можна вписати і безкоштовне звантаження.

Фото: The Verge, Unsplash