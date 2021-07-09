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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Google “поховає” мільйони смартфонів на Android

Смартфон в руке

Компанія Google планує припинити підтримку Google Play Services для застарілих версій Android.

Йдеться про Android Jelly Bean – ОС для смартфонів, яку вперше показали публіці ще у 2012 році. Останнє оновлення для гаджетів заплановане на кінець серпня.

На момент анонсу Android Jelly Bean нововведення дозволяли власникам смартфонів більш гнучко налаштовувати вхідні повідомлення. Зміни торкнулися й аудіосистеми – смартфони отримали Bluetooth-кодек AAC і можливість відтворення музики без пауз.

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На цей момент всього лише 1% пристроїв з Android працюють під управлінням цієї ОС. Компанія Google відмовляється від підтримки застарілої Android, щоб знизити навантаження на команду розробників, яка випускала регулярні оновлення заради збільшення безпеки.

І хоча на підтримку від Google власникам старих смартфонів розраховувати не варто, смартфони будуть, як і раніше, відкривати всі встановлені додатки.

А якщо виникне бажання замінити свій старенький смартфон, ми підготували топ-10 найпотужніших Android-смартфонів червня, які будуть підтримувати всі функції та додатки у найближчі кілька років.

Джерело: GSMarena

Фото: Unsplash

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