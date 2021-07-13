Корпорація Google анонсувала одне з головних нововведень Android 12. Тепер користувачі майбутньої ОС для смартфонів зможуть вмикати ігри під час завантаження на пристрої. Функція буде особливо корисною у випадку завантаження об’ємних додатків, які потребують на це часу.

Зі слів представників Google, новинка дозволить відкривати об’ємні ігри практично вдвічі швидше.

Однак функція буде працювати далеко не з усіма ігровими тайтлами – розробникам додатків необхідно увімкнути цю функцію в Google Play.

Докладніше про майбутню ОС компанія розповість під час саміту розробників Google for Games 2021, який відбудеться з 12 по 13 липня.

На заході Google вже анонсувала нову ігрову панель для Android 12, яка дозволить робити відео та знімки екрану набагато зручніше. Ця функція стане у пригоді популярним геймерам, які проводять різні стрими в мобільних іграх.

Вихід Android 12 запланований на кінець серпня 2021 року.

З виходом нових версій ОС Google відмовляється від застарілих Android. Йдеться про Android Jelly Bean – ОС для смартфонів, яку вперше показали публіці ще у 2012 році. Компанія планує зробити останнє оновлення застарілого Android в серпні цього року.