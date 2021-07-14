Американська компанія Apple анонсувала павербанк MagSafe Battery Pack, який прикріплюється до задньої частини iPhone 12.

Портативний акумулятор фіксується на смартфон за допомогою магнітів, і для його роботи використовується технологія бездротової зарядки.

За MagSafe Battery Pack доведеться заплатити $99. Придбати його можна за попереднім замовленням, а перші постачання почнуться вже з наступного тижня.

Потужність зарядки за допомогою новинки – 5 Вт, що досить непогано як для зовнішнього акумулятора.

Apple MagSafe – серія аксесуарів для смартфонів, яку компанія представила восени минулого року разом з новими iPhone. Всі гаджети цієї лінійки кріпляться до смартфона за допомогою вбудованих магнітів.

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Корпорація вже випускала чохли зі збільшеним акумулятором, але вони повинні були фізично підключатися до порту iPhone, щоб заряджати його і продовжувати термін служби акумулятора.

Компанія займається розробкою не тільки розумних аксесуарів, але й автомобілів власного виробництва.

За словами інсайдерів, Apple шукає постачальників акумуляторів для електрокарів. Головна вимога – батареї повинні вироблятися на території США.

Джерело: gizmodo