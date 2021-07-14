Компанія Samsung планує представити відразу кілька моделей складаних смартфонів. За словами інсайдерів, це відбудеться на заході Samsung Galaxy Unpacked 11 серпня.

Серед очікуваних моделей – Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 і Galaxy Watch 4. Тепер в мережі з’явилася інформація про ціни на майбутні гаджети.

Бюджетний Galaxy Z Flip 3 буде коштувати від $1 044.

За флагманський Samsung Galaxy Z Fold 3 попросять від $1 652.

У зв’язку з виходом нових моделей, компанія знизить ціни на застарілі смартфони: вартість Samsung Galaxy Flip 2 знизять до $1 435, а Galaxy Z Fold 2 – до $2 085. Ці смартфони здешевшають на 20%.

Компанія готова заохочувати власників торішніх смартфонів переходити на нові флагмани. Для цього буде працювати функція trade-id, за якою можна замінити старий гаджет на новий з невеликою доплатою.

Samsung Galaxy Z Fold 3 отримає 7,5-дюймовий дисплей, а також зменшений корпус порівняно з Galaxy Z Fold 2 та підтримку стилуса S-Pen і S Pen Pro.

Samsung Galaxy S21 FE

Інсайдер Еван Бласс оприлюднив чотири коротких відео з демонстрацією нового смартфона Samsung Galaxy S21 FE.

Серед головних переваг новинки – об’ємний акумулятор в 4,5 тис. мАг і фронтальна камера 32 Мп. За нову модель Galaxy попросять від $ 630.

Джерело: Gizchina