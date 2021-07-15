Компанії NielsenIQ і Wargaming поділилися результатами опитування про важливі соціальні аспекти відеоігор серед українських геймерів.
Результати дослідження показали, що спілкуватися з іншими гравцями та розслаблятися їм допомагають ігри World of Tanks і FIFA 20/21, що корелює із рейтингом найпопулярніших ігор в країні.
Геймери віком до 18 років для цих же цілей обирають Among Us і Minecraft.
Розробники Minecraft постійно оновлюють контент, не даючи юним гравцям нудьгувати.
Спілкування з іншими гравцями:
- World of Tanks – 25%
- FIFA20/FIFA 21 – 15%
- Counter-Strike: Global Offensive – 13%
Відеоігри як можливість розслабитися та відпочити
Судячи з опитування, основним мотивом захоплення відеоіграми є бажання розслабитися.
Лідером за цим параметром стала гра World of Tanks, друге місце – за FIFA 20/21, а третє – Minecraft.
Доросла аудиторія геймерів віком від 41 до 45 років розслабляються за допомогою World of Tanks – гру обрали 37% опитуваних.
FIFA 20/21 для цих цілей найбільше підходить аудиторії 31-35 років – 29%.
Minecraft – для гравців у віці від 16 до 18 років, її обрали 37%.
Відеоігри як можливість дізнатися щось нове
Окрім розваг, ігри допомагають покращувати знання із різних дисциплін.
Ігри, що допомагають вивчати історію:
- World of Tanks – 62%
- World of Warships – 58%
- War Thunder – 55%
- Red Dead Redemption 2 – 48%
- The Witcher 3: Wild Hunt – 43%
Ігри, що розвивають знання в економіці:
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – 40% гравців
- Rocket League – 32%
- Hearthstone – 29%
- Grand Theft Auto V – 27%.
- Minecraft – за гру проголосувало 24% респондентів.
– Як компанія ми співпрацюємо з музеями у всьому світі, а наші розробники приділяють велику увагу деталям й історичній правдивості машин у World of Tanks, – сказав Executive Director київської студії Wargaming Сергій Шумигора.
Середньостатистичний гравець World of Tanks
Раніше Wargaming вже проводила дослідження гравців World of Tanks в Україні.
З’ясувалося, що двоє з трьох геймерів воліють грати на комп’ютері, один – на ноутбуці.
Дослідження показали, що українці грають далеко не на самих потужних комп’ютерах. Середньостатистичний ПК гравця World of Tanks має 2 Гб відеопам’яті та 8 Гб оперативної пам’яті.
Компанія зібрала й цікаві факти про життя самих геймерів. Наприклад, 91% віддає перевагу каві, і майже половина з українських фанатів танкової гри є господарями котів.
Джерело: NielsenIQ