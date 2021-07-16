Китайська корпорація Xiaomi перевершила Apple за кількістю постачань смартфонів по всьому світу в другому кварталі 2021 року.

Компанія також майже наздогнала Samsung – 17% проти 19% у корейського гіганта на світовому ринку, а ось Apple тепер замикає трійку – всього 14%.

Компанії BBK Oppo і Vivo розташувалися на четвертому і п’ятому місці відповідно – обидві контролюють по 10% ринку.

– Xiaomi швидко розвиває свій закордонний бізнес, – каже менеджер з досліджень Canalys Бен Стентон.

За його словами, компанія збільшила продажі в Західній Європі, Африці та Латинській Америці.

Однак компанія не отримує величезних прибутків, якщо порівнювати з Samsung і Apple. За словами експертів, смартфони Xiaomi дешевше на 40-70% порівняно з телефонами головних конкурентів.

Загальна статистика показала, що світові постачання смартфонів зросли на 12%. Причина цього – збільшена популярність смартфонів Huawei. Компанія швидко налагодила процес виробництва гаджетів.

Секрет успіху Xiaomi

Компанія Xiaomi вміє привертати увагу до своїх смартфонів. Нещодавно корпорація представила новий зарядний пристрій HyperCharge, який зміг побити світовий рекорд зі швидкості зарядки.

HyperCharge розвиває потужність у 200 Вт, і здатний повністю зарядити телефон за вісім хвилин.

Наприклад, Xiaomi Mi 11 вдалося зарядити на 50% за три хвилини.