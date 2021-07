Американська компанія Valve анонсувала Steam Deck – новий портативний ігровий пристрій для ПК, дуже схожий на Nintendo Switch.

Новинка стане повноцінним конкурентом ігрового девайсу від Nintendo.

Однак є деякі ключові відмінності, починаючи від ціни й закінчуючи тим, які ігри підтримує кожна система. Нова консоль дозволить запускати всю ігрову бібліотеку Steam, але ексклюзиви Mario Kart 8 і The Legend Of Zelda: Breath of the Wild залишаться недоступними.

Steam Deck здатний працювати з ОС Windows, перетворюючись в повноцінну консоль Xbox від Windows.

Пристрій одержав геймпад, але за бажанням до нього можна під’єднати навіть клавіатуру і комп’ютерну мишу.

Новинка може похизуватися своєю компактністю – дисплей отримав 7-дюймовий сенсорний екран з непоганою роздільною здатністю 1280 x 800.

– Вбудована 40-ватна батарея Steam Deck забезпечує кілька годин ігрового часу для більшості ігор. 2D-ігри зможуть збільшити тривалість роботи пристрою до 7-8 годин, – повідомили представники Valve.

Технічні характеристики Steam Deck

Процесор: Zen 2

Графічний процесор: 8 RDNA, 16 ГБ оперативної пам’яті

Екран: 7-дюймовий ЖК-дисплей з оптичним з’єднанням

Bluetooth 5.0 (підтримка контролерів, аксесуарів і аудіо)

Wi-Fi: двохдіапазонний Wi-Fi-радіо, 2,4 і 5 ГГц, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a / b / g / n / ac

Програмне забезпечення: нова версія SteamOS.

У продажу буде відразу кілька моделей: $399 за модель з 64 ГБ пам’яті, $529 за модель з 256 ГБ і $649 за пристрій з 512 ГБ внутрішнього сховища.

Компанія відкриє передзамовлення на пристрій 16 липня.