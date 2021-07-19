Нові iPhone 2021 року можуть отримати функцію постійно увімкненого дисплея. Технологія не нова – вперше в пристроях Apple аналогічна технологія з’явилася в Apple Watch 5.

Про це повідомив інсайдер Марк Гурман, додавши, що телефони отримають подовжений час автономної роботи, меншу виїмку на екрані для датчиків, поліпшену технологію запису відео і підтримку оновлення зображення з частотою в 120 Гц.

Майбутні флагмани обладнають новим чипсетом від Apple – A15.

Це не перший випадок, коли в мережу просочується інформація про функцію постійного увімкнення екрана. Раніше інсайдер Макс Вайнбах уже повідомляв, що Apple може використовувати такі самі низькотемпературні полікристалічні оксидні (LTPO) панелі, що і в годинниках Apple Watch.

Завдяки цим панелям споживання заряду батареї практично не використовується, коли вмикається екран.

Також Гурман додав, що Apple планує анонсувати нові MacBook Pro цієї осені, а виробництво ноутбуків заплановано на третій квартал цього року.

Інші новинки від Apple

Компанія випускає нові девайси не тільки восени – в липні Apple представила новий аксесуар для iPhone 12 – MagSafe Battery Pack. Це павербанк, який кріпиться за допомогою магнітів до задньої панелі смартфона.

Завдяки функції бездротової зарядки цей пристрій може працювати без підключення до роз’єму Lightning.