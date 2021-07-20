Американська компанія Apple представила iOS 14.7. Це сьоме велике оновлення мобільної операційної системи iOS 14, реліз якої відбувся у вересні 2020 року.

Розробники додали низку корисних і важливих змін. Відтепер iOS 14.7 підтримуватиме новий бездротовий павербанк MagSafe Battery Pack, який сумісний з усіма пристроями серії iPhone 12.

Оновлення передбачає функцію управління таймером через колонку для HomePop.

А в додатках Погода і Карти користувачі з Канади, Франції, Італії, Нідерландів, Південної Кореї та Іспанії тепер зможуть отримувати інформацію про якість повітря.

Також з’явилася можливість об’єднання кредитних лімітів Apple Card для користувачів з однієї сім’ї.

Крім цього, в iOS 14.7 розробники виправили низку помилок у додатках Apple Music і Подкасти.

Нові iOS і iPad OS 14.7 вже доступні для завантаження через Оновлення ПЗ в додатку Налаштування.

iOS і iPad OS 14.7 можуть виявитися останніми великими оновленнями iOS 14. Оскільки вже незабаром компанія планує запуск iOS 15 і iPad OS 15, які були представлені на WWDC 2021 на початку червня.

Нещодавно стало відомо, що Apple готується до створення власного електрокара. Корпорація розробляє автомобіль упродовж шести років.

Також вона займалася розробкою системи безпілотного керування для автомобілів. За словами інсайдерів, компанія шукає виробників акумуляторів для електрокарів лише на території США.

Джерело: MacRumors