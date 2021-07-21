Що таке Apple Pay і як ним користуватися

Електронні кошти у сучасному світі усе більше набирають популярності. Це спонукає людей не лише частіше користуватись банківськими картками, але і переходити на послуги мобільних платежів.

Власники iPhone мають доступ до Apple Pay. Факти ICTV розкажуть, як ним користуватися.

Що таке Apple Pay

Apple Pay – це послуга мобільних платежів, яка дозволяє підключити банківську картку до системи, щоб розраховуватись через телефони та електронні годинники продукції Apple.

Які банки в Україні підтримують Apple Pay

Запуск системи у нашій державі відбувся у 2018 році. Першим банком, який почав її підтримувати, став Приватбанк. Згодом до нього приєднався Ощадбанк та Monobank.

Станом на 2021 рік в Україні Apple Pay підтримує 42 банки. Серед найпопулярніших: Альфа-банк, Аккордбанк, Credit Agricole, ПУМБ, Банк Кредит Дніпро, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк.

Як налаштувати Apple Pay

Щоб налаштувати сервіс для мобільної оплати на усіх пристроях від компанії Apple, потрібно:

1. Знайти додаток Wallet.

2. Натиснути на плюсик у правому верхньому кутку екрана.

3. Просканувати картку або ввести вручну.

4. Дочекатися перевірки даних.

Після того, як банк дозволить користуватись Apple Pay, ви можете спокійно розраховуватись за допомогою цього сервісу телефоном чи годинником.

Як робити оплату у магазині

Перед тим, як здійснити оплату у магазині, зайдіть у Wallet та оберіть картку, якою хочете розрахуватись.

Далі виконайте аутентифікацію за допомогою Face ID, Touch ID або коду допуску.

Потім прикладіть телефон чи годинник до терміналу за кілька сантиметрів до безконтактного зчитувача. Дочекайтесь, поки на екрані з’явиться галочка.

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