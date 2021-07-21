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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Покажуть не тільки Galaxy Z Fold 3: Samsung розкрила дату нової презентації

Samsung Galaxy Z Flip

Компанія Samsung назвала дату проведення заходу Galaxy Unpacked – 11 серпня.

Очікується, що компанія представить складані смартфони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Корпорація планує показати публіці нові годинники Galaxy, які першими будуть використовувати операційну платформу Wear OS.

Компанія відмовилася проводити офлайн-захід – замість нього відбудеться пряма трансляція з офісу.

Інсайдер Еван Бласс вже публікував у мережі зображення з Galaxy Z Fold 3. Новинка практично не відрізняється візуально від Galaxy Z Fold 2. Серед головних змін – підтримка стилуса Samsung S Pen.

Samsung Galaxy Fold 3

Друга анонсована модель Galaxy Z Flip 3 отримає зовнішні зміни – екран стане більших розмірів, зменшивши товщину рамок навколо нього.

Компанія змогла збільшити довговічність складаних пристроїв завдяки використанню ультратонкого скла в дисплеї.

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Годинники Samsung Galaxy Watch 4 і Galaxy Watch Active 4 отримають нову операційну систему. Попередні моделі працювали на ОС від компанії Samsung – Tizen. Тепер гаджети обзаведуться Wear OS, яку Google показала раніше у цьому році.

Інсайдери вже розкрили ціни на Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Бюджетний Galaxy Z Flip 3 буде коштувати від $1 044, а за флагманський Samsung Galaxy Z Fold 3 попросять від $1 652.

Джерело: The Verge

Фото: Unsplash

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