Ще в травні компанія Xiaomi представила свій Redmi AirDots 3 Pro для китайського ринку, і тепер навушники стали доступними для решти світу.

Новинка отримала назву Redmi Buds 3 Pro, і її ціна становить $40 до 28 липня. Після цієї дати за аксесуар попросять $99.

Характеристики Buds 3 Pro ідентичні характеристикам Air Dots 3 Pro.

Головна фішка навушників – в них розмістили по три мікрофони для шумопоглинання та голосової підтримки. За заявою Xiaomi, технологія блокує 35 дБ зовнішнього шуму, а підключення відбувається по Bluetooth 5.2 відразу до двох пристроїв одночасно.

Термін роботи навушників з підзарядкою від футляра досягає 28 годин. Кейс Buds 3 Pro можна заряджати за допомогою бездротової мережі або через USB-C. Функція швидкої зарядки дозволить аксесуару працювати протягом трьох годин.

Коли навушники Redmi Buds 3 Pro з’являться в Україні, невідомо, але інтернет-магазини вже відкрили попереднє замовлення на модель. Новинка буде продаватися за ціною від $90.

Xiaomi перевершила навіть Apple

Компанія Xiaomi захоплює ринок електронних гаджетів. У другому кварталі 2021 року компанії вдалося обійти Apple за кількістю постачань смартфонів.

Компанія також майже наздогнала Samsung – 17% проти 19% у корейського гіганта на світовому ринку, а ось Apple тепер замикає трійку – всього 14%.

Четверте місце займає Oppo, а п’яте – компанія Vivo.

Джерело: Xiaomi

Фото: Xiaomi