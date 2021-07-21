Відомий український інвестор та підприємець Сергій Тронь розповів у своєму інтерв’ю Українським Новинам про важливість співпраці держави та бізнесу, сучасні тенденції і технологічний потенціал України, який, на його думку, зросте із запровадженням Дія Сіті.

– Потенціал нашої країни — надпотужний, і образ країни третього світу поступово зміниться на фоні технологічної та сильної держави. Питання полягає в створенні умов, аби акумулювати цей потенціал на вітчизняному рівні, а не лише на експорт – розповідає Тронь.

На його думку, технологічний прорив України цілком реальний, якщо дотримуватися правильної стратегії та співпрацювати з бізнесом на засадах прозорості.

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Інвестор розповідає, що українські спеціалісти сьогодні займаються широким спектром речей, від розробки програмного забезпечення для мобільних телефонів до ігор, фінансових технологій, програм для сфери охорони здоров’я, штучного інтелекту та розбудови інфраструктури дата-центрів.

Більше того, він наголошує, що 100 компаній зі списку Fortune 500 є клієнтами української IT-галузі.

Втім, на думку підприємця Україні вже час визначитися, що вона хоче пропонувати: дешеві робочі руки чи технологічні тренди? Він наголошує, що важливо зрозуміти, що може бути нашою конкурентною перевагою, які унікальні скіли ми можемо розвинути і презентувати на світових ринках.

Тронь підкреслює, що надважливою складовою є прозора співпраця бізнесу та держави, що відкриває великі можливості для обох сторін.

За його словами Україні бракує державної підтримки, а саме лояльної законодавчої бази та податкової подушки.

– Хоча прослідковується й позитивний тренд — на днях Верховна Рада ухвалила проект Дія Сіті, розроблений за підтримки Мінцифри. Він створює сприятливі умови розвитку IT-галузі та креативної індустрії, – відмічає підприємець.

Дія Сіті – спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії, що має створити нові прозорі та зрозумілі потенційним іноземним інвесторам правила гри для ІТ-компаній та стартапів.

15 липня рамковий законопроект №4303 про Дія Сіті отримав підтримку 262 народних депутатів у другому читанні.

Фото: Дія City