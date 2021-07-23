Астроном показав дивовижну фотографію Чумацького Шляху, зроблену на iPhone 12 Pro Max в режимі камери ProRAW.

We need to talk about the astrographic potential of modern smartphone cameras. This image was made from data captured using an iPhone 12 Pro Max. Sensor pixels are just 1.7 microns! It’s ridiculously capable for its size and provides usable data courtesy of 12-bit DNG – ‘ProRAW’ pic.twitter.com/ODndP7vBv9 — Tom Kerss FRAS ???? (@tomkerss) July 21, 2021

Астроном Том Керсс повідомив, що це зображення – не найкращий результат, який можна отримати з телефону.

– Це зображення було зроблено на основі даних, знятих за допомогою iPhone 12 Pro Max. Пікселі сенсора всього 1,7 мікрона! Втім, фотографія неідеальна – на ній присутні звичайні астрономічні аберації. Але навіть це можна виправити під час обробки знімка, – додав Том.

Під час астрономічної аберації відбуваються зміни положення зірок.

Формат RAW під час знімання допомагає зробити фотографію максимально деталізованою, а також налаштувати баланс білого. Apple же використовує власну версію технології – ProRAW, яку можна зустріти на смартфонах iPhone 12 Pro і Pro Max. Найімовірніше, технологія з’явиться і в iPhone 13.

Том Керсс раніше працював астрономом в Грінвічській обсерваторії в Лондоні. У нього є безкоштовний курс зі спостереження за зірками на веб-сайті Stargazing London.

Функція ProRAW – це версія формату RAW від Apple. Завдяки обчислювальній потужності смартфону на фотографії вдається зобразити навіть найдрібніші деталі. Apple також надала користувачам можливість гнучкого редагування знімків.

Джерело: Том Керсс

Фото: Том Керсс