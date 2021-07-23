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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

iPhone 12 Pro Max потрапив до рук астронома: дивовижний знімок космосу

Млечный путь

Астроном показав дивовижну фотографію Чумацького Шляху, зроблену на iPhone 12 Pro Max в режимі камери ProRAW.

Астроном Том Керсс повідомив, що це зображення – не найкращий результат, який можна отримати з телефону.

– Це зображення було зроблено на основі даних, знятих за допомогою iPhone 12 Pro Max. Пікселі сенсора всього 1,7 мікрона! Втім, фотографія неідеальна – на ній присутні звичайні астрономічні аберації. Але навіть це можна виправити під час обробки знімка, – додав Том.

Під час астрономічної аберації відбуваються зміни положення зірок.

Формат RAW під час знімання допомагає зробити фотографію максимально деталізованою, а також налаштувати баланс білого. Apple же використовує власну версію технології – ProRAW, яку можна зустріти на смартфонах iPhone 12 Pro і Pro Max. Найімовірніше, технологія з’явиться і в iPhone 13.

Том Керсс раніше працював астрономом в Грінвічській обсерваторії в Лондоні. У нього є безкоштовний курс зі спостереження за зірками на веб-сайті Stargazing London.

Функція ProRAW – це версія формату RAW від Apple. Завдяки обчислювальній потужності смартфону на фотографії вдається зобразити навіть найдрібніші деталі. Apple також надала користувачам можливість гнучкого редагування знімків.

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Джерело: Том Керсс

Фото: Том Керсс

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