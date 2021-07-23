Apple AirPods 3

Бездротові навушники AirPods 3 покажуть публіці разом iPhone 13 у вересні цього року. Про це повідомляють інсайдери з DigiTimes.

Раніше в мережі з’явилася інформація про початок виробництва навушників у серпні. Постачання деяких компонентів, необхідних для AirPods, вже почалося у невеликих обсягах.

Ймовірно, невелика кількість навушників буде продаватися за попереднім замовленням.

Лінійка навушників AirPods не оновлювалася ще із березня 2019 року. Попередня модель отримала підтримку бездротового заряджання, голосового помічника і поліпшення роботи динаміків.

Очікується, що новинка отримає абсолютно новий дизайн, натхненний дорожчими AirPods Pro.

На фото від інсайдерів можна помітити візуальні зміни – довжина навушників зменшилася, а зарядний кейс став ширшим.

На думку журналіста Bloomberg Марка Гурмана, презентація Apple відбудеться у вересні. І хоча 2020 року компанія представила iPhone 12 у жовтні, цього року корпорація повернеться до традиційного розкладу заходів.

Перші AirPods показали публіці 7 вересня 2016 року разом з iPhone 7 і Apple Watch Series 2. Вони успішно захопили ринок аксесуарів: у 2020 році компанія продала понад 110 млн навушників. Конкуренти не можуть похвалитися такими самими показниками.

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Фото: MacRumors, Unsplash

Джерело: MacRumors