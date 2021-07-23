Компанія Samsung першою оснастить смартфони захистом камер. Про це повідомила компанія Corning, яка створила технологію Gorilla Glass.

Корпорація анонсувала два нових типи скла Gorilla Glass з технологією DX і DX +. Новинки призначені для захисту об’єктива камери смартфона.

За словами Corning, технологія зможе пропускати через себе до 98% світла, і на якість фото вона практично не вплине.

Gorilla Glass з DX – це композитний матеріал, і він вперше був використаний у 2018 році. Технологія застосовувалася в розумних годинниках Samsung Galaxy Watch, але тепер скло поліпшили спеціально для об’єктивів камер.

Виробникові довелося знайти баланс між захистом від подряпин і товщиною скла, щоб не погіршити якість знімків.

Про конкретні моделі смартфонів компанії не повідомляли.

Gorilla Glass – це хімічно загартоване скло, яке має підвищений захист від ударів. Його застосовують під час виробництва дисплеїв для смартфонів.

Вперше скло було використано в iPhone у 2006 році. Після презентації глава Apple Стів Джобс особисто зателефонував директору Corning з проханням поліпшити технологію захисту.

Джерело: TechRadar