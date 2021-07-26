iPhone 13 отримає підтримку швидкої зарядки потужністю у 25 Вт. Зараз iPhone 12 підтримує зарядку потужністю до 20 Вт. Про це повідомили інсайдери із MacRumors.

Apple планує також випустити власний блок живлення на 25 Вт у якості аксесуару. Він не буде продаватися разом з iPhone 13. Поточний адаптер живлення Apple на 20 Вт продається за $29. Про ціну майбутньої новинки поки немає інформації.

Підтримка потужності у 25 Вт не є новою для ринку смартфонів. Наприклад, флагманський Samsung Galaxy S21 вже підтримує 25 Вт.

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Apple планує збільшити місткість акумулятора для всіх моделей iPhone 13. Поліпшення необхідне для збільшення автономної роботи смартфона, оскільки компанія оснастить пристрої новими дисплеями.

За словами інсайдерів, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max отримають вигоду від дисплеїв LTPO, які зможуть зображати дані з частотою 120 Гц. Компанія також планує впровадити функцію постійного ввімкнення екрану, як у розумних годинниках Apple Watch.

Раніше на YouTube-каналі ConceptsiPhone з’явилося відео з концептом майбутніх флагманів Apple iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max. На відео показали розташування кнопки Power Touch ID – її розмістили на бічній частині пристрою. Виріз для датчиків у верхній частині екрану помітно зменшили.

Джерело: MacRumors