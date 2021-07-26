Як додати карту в Apple Pay – інструкція

Крок 1. Відкрийте програму Wallet
Щоб додати карту, потрібно встановити та запустити мобільний додаток Wallet для операційної системи iOS. Він може бути автоматично встановлений на телефоні – у такому випадку варто зайти у Налаштування.
Програма дозволяє зберігати купони, транспортні QR-коди для одноразової поїздки, студентські квитки, запрошення у кіно, театр або зберігати карти для оплати товарів у магазинах.
Якщо є бажання, карти, що зберігаються в Wallet, можна поширити через електронну пошту, СМС, ММС, соціальні мережі, інші додатки або QR-коди.
Крок 2. Натисніть Додати карту
Крок 3. Відскануйте номер рахунку
Крок 4. Дотримуйтеся вказівок програми та банку
Потрібно прийняти всі умови використання Wallet, інакше програма не надасть можливість для безконтактної оплати. Після цього додаток відправить на ваш номер телефону код перевірки безпеки, який потрібно ввести.
Ваша карта готова для оплати покупок. Якщо ви хочете детальніше дізнатися, як безпосередньо користуватися Apple Pay, тоді ви можете ознайомитися з інструкцією, яка висвітиться після успішної перевірки шифру.