Як додати карту в Apple Pay – інструкція

Apple Pay – додаток, що дозволяє безпечно та конфіденційно оплатити покупки за допомогою Apple Watch, iPhone або iPad.

Використовуючи банківські карти в програмі Wallet, можна оплатити товари Apple Pay в декількох випадках: під час безконтактних платежів, покупок у додатках, іменних переказах та інше.

Як додати та налаштувати карту в Apple Pay – детальна інструкція далі у матеріалі Фактів ICTV.