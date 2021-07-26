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Як додати карту в Apple Pay – інструкція
Факти / Lifestyle / Гаджети
Юлія Захарченко |
Як додати карту в Apple Pay – інструкція

Як додати карту в Apple Pay – інструкція

Apple Pay – додаток, що дозволяє безпечно та конфіденційно оплатити покупки за допомогою Apple Watch, iPhone або iPad.

Використовуючи банківські карти в програмі Wallet, можна оплатити товари Apple Pay в декількох випадках: під час безконтактних платежів, покупок у додатках, іменних переказах та інше.

Як додати та налаштувати карту в Apple Pay – детальна інструкція далі у матеріалі Фактів ICTV.

Крок 1. Відкрийте програму Wallet

Щоб додати карту, потрібно встановити та запустити мобільний додаток Wallet для операційної системи iOS. Він може бути автоматично встановлений на телефоні – у такому випадку варто зайти у Налаштування.

Програма дозволяє зберігати купони, транспортні QR-коди для одноразової поїздки, студентські квитки, запрошення у кіно, театр або зберігати карти для оплати товарів у магазинах.

Якщо є бажання, карти, що зберігаються в Wallet, можна поширити через електронну пошту, СМС, ММС, соціальні мережі, інші додатки або QR-коди.

Крок 2. Натисніть Додати карту

У правому верхньому куті додатка Wallet є символ +, який потрібно натиснути, щоб підключити карту. Мобільна програма попросить ввести дані своєї карти.

Як додати карту в Apple Pay – інструкція

Їх потрібно додати лише раз. Зробити це можна вручну, або ж додаток за допомогою камери зробить все замість вас.

Крок 3. Відскануйте номер рахунку

Введіть дані рахунку вручну або відскануйте його. Наведіть карту в поле зору камери та зафіксуйте в одному положенні.

Як додати карту в Apple Pay – інструкція

Додаток Wallet автоматично розпізнає цифри вашого рахунку та зафіксує у пам’яті програми.

Крок 4. Дотримуйтеся вказівок програми та банку

Потрібно прийняти всі умови використання Wallet, інакше програма не надасть можливість для безконтактної оплати. Після цього додаток відправить на ваш номер телефону код перевірки безпеки, який потрібно ввести.

Ваша карта готова для оплати покупок. Якщо ви хочете детальніше дізнатися, як безпосередньо користуватися Apple Pay, тоді ви можете ознайомитися з інструкцією, яка висвітиться після успішної перевірки шифру.

Фото: Pexels

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