Майбутня ОС для смартфонів Android 13 отримає назву десерту тірамісу. Про це повідомили інсайдери з XDA.

Компанія Google давала назви десертів кожному оновленню Android, від Android 1.6 Cupcake до Android 9 Pie. Корпорація припинила давати імена солодощів разом з виходом Android 10 (Q), але й надалі використовує назви десертів для внутрішнього використання.

У майбутньої ОС Android 13 або Android T дійсно є друга назва – Tiramisu. Експерти виявили зміни в документах про Android 13.

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Недавні оновлення були просто відомі як Android 10, 11 і 12, хоча у них також є внутрішні кодові назви на тему десертів. Ці назви – Quince (Айва), Red Velvet Cake (Червоний оксамитовий торт) і Snow Cone (Гранісадо).

Можливо, компанія дійсно поверне назву десерту майбутньому Android.

З виходом нових версій Android Google поступово відмовляється від застарілих версій. Наприклад, пошуковик планує припинити підтримку Android Jelly Bean. Ця версія ОС з’явилася на смартфонах у 2012 році й дозволила налаштовувати одержувані повідомлення.

Останнє оновлення для гаджетів заплановане на кінець серпня.

Джерело: XDA-developers