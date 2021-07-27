Майбутня ОС для смартфонів Android 13 отримає назву десерту тірамісу. Про це повідомили інсайдери з XDA.
Компанія Google давала назви десертів кожному оновленню Android, від Android 1.6 Cupcake до Android 9 Pie. Корпорація припинила давати імена солодощів разом з виходом Android 10 (Q), але й надалі використовує назви десертів для внутрішнього використання.
У майбутньої ОС Android 13 або Android T дійсно є друга назва – Tiramisu. Експерти виявили зміни в документах про Android 13.
Недавні оновлення були просто відомі як Android 10, 11 і 12, хоча у них також є внутрішні кодові назви на тему десертів. Ці назви – Quince (Айва), Red Velvet Cake (Червоний оксамитовий торт) і Snow Cone (Гранісадо).
Можливо, компанія дійсно поверне назву десерту майбутньому Android.
З виходом нових версій Android Google поступово відмовляється від застарілих версій. Наприклад, пошуковик планує припинити підтримку Android Jelly Bean. Ця версія ОС з’явилася на смартфонах у 2012 році й дозволила налаштовувати одержувані повідомлення.
Останнє оновлення для гаджетів заплановане на кінець серпня.
Джерело: XDA-developers