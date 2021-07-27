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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Samsung Galaxy Z Flip3 вперше показали на офіційних фото

Смартфон Samsung

У мережі з’явилися нові фотографії майбутніх смартфонів Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3.

Компанія Samsung офіційно представить новинки 11 серпня на заході Galaxy Unpacked. Однак характеристики та дизайн майбутніх складаних смартфонів з’явилися у мережі задовго до презентації.

Інсайдер Еван Бласс опублікував у Twitter офіційне зображення складаних смартфонів Samsung, а також нові подробиці про пристрої.

Обидва телефони матимуть рейтинг водонепроникності IPX8, що свідчить про їхню водонепроникність. Бризки води на фото вказують саме на цю особливість.

Samsung Galaxy Z Fold 3 отримає 7,6-дюймовий внутрішній і 6,2-дюймовий зовнішній дисплей.

Дешевший Z Flip 3 отримає 6,7-дюймовий внутрішній дисплей, а на зовні розташується 1,9-дюймовий екран.

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За словами інсайдерів, Samsung відмовилася від випуску Galaxy Note 21 цього року, але вже знайшла йому заміну. Топова версія Galaxy Z Fold 3 отримає підтримку стилуса S Pen.

Бюджетний Galaxy Z Flip 3 буде коштувати від $1044. За флагманський Samsung Galaxy Z Fold 3 попросять від $1652.

Майбутні складані смартфони Samsung отримають не тільки захист від потрапляння вологи, а й від ударів і подряпин. Компанія Corning розробила для смартфонів Samsung захисне скло для об’єктивів камер. Новинка зможе пропускати через себе до 98% світла, і на якість фото вона практично не вплине.

Джерело: The Verge

Фото: Unsplash

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