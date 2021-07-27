У мережі з’явилися нові фотографії майбутніх смартфонів Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3.

Компанія Samsung офіційно представить новинки 11 серпня на заході Galaxy Unpacked. Однак характеристики та дизайн майбутніх складаних смартфонів з’явилися у мережі задовго до презентації.

Few upcoming foldable details. Z Flip3

– 6.7″ internal / 1.9″ cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie) Z Fold3

– 7.6″ internal / 6.2″ external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition) Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Інсайдер Еван Бласс опублікував у Twitter офіційне зображення складаних смартфонів Samsung, а також нові подробиці про пристрої.

Обидва телефони матимуть рейтинг водонепроникності IPX8, що свідчить про їхню водонепроникність. Бризки води на фото вказують саме на цю особливість.

Samsung Galaxy Z Fold 3 отримає 7,6-дюймовий внутрішній і 6,2-дюймовий зовнішній дисплей.

Дешевший Z Flip 3 отримає 6,7-дюймовий внутрішній дисплей, а на зовні розташується 1,9-дюймовий екран.

За словами інсайдерів, Samsung відмовилася від випуску Galaxy Note 21 цього року, але вже знайшла йому заміну. Топова версія Galaxy Z Fold 3 отримає підтримку стилуса S Pen.

Бюджетний Galaxy Z Flip 3 буде коштувати від $1044. За флагманський Samsung Galaxy Z Fold 3 попросять від $1652.

Майбутні складані смартфони Samsung отримають не тільки захист від потрапляння вологи, а й від ударів і подряпин. Компанія Corning розробила для смартфонів Samsung захисне скло для об’єктивів камер. Новинка зможе пропускати через себе до 98% світла, і на якість фото вона практично не вплине.