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Людмила Грубник |

Епідпоказники одного регіону України не відповідають зеленій зоні карантину

Епідпоказники одного регіону України не відповідають зеленій зоні карантину

Поки що усі регіони України перебувають зеленій зоні карантину, проте показники однієї області не відповідають цим критеріям.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на 28 липня 2021 року в Івано-Франківській області перевищено число госпіталізацій.

Їхня кількість – 52,0%. Днем раніше цей показник був у межах норми і становив 50,0%.

Водночас у Херсонській області, де фіксувався високий рівень госпіталізацій, їхня кількість різко знизилася і складає лише 2,0%.

З приходом літа в Україні покращилася загальна епідситуація, через що послабили карантинні заходи. Поки що усі регіони перебувають у зеленій зоні.

Однак через індійський штам коронавірусу Дельта, який активно поширюється у світі, існує ризик погіршення стану.

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Фахівці прогнозують, що варіант може спровокувати спалах захворюваності на коронавірус наприкінці літа або ж восени.

Уникнути важких наслідків допоможе масова вакцинація людей, адже досвід західних країн, зокрема США, показав, що вірус не так активно поширюється серед імунізованих громадян.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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