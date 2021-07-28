Поки що усі регіони України перебувають зеленій зоні карантину, проте показники однієї області не відповідають цим критеріям.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на 28 липня 2021 року в Івано-Франківській області перевищено число госпіталізацій.

Їхня кількість – 52,0%. Днем раніше цей показник був у межах норми і становив 50,0%.

Водночас у Херсонській області, де фіксувався високий рівень госпіталізацій, їхня кількість різко знизилася і складає лише 2,0%.

З приходом літа в Україні покращилася загальна епідситуація, через що послабили карантинні заходи. Поки що усі регіони перебувають у зеленій зоні.

Однак через індійський штам коронавірусу Дельта, який активно поширюється у світі, існує ризик погіршення стану.

Фахівці прогнозують, що варіант може спровокувати спалах захворюваності на коронавірус наприкінці літа або ж восени.

Уникнути важких наслідків допоможе масова вакцинація людей, адже досвід західних країн, зокрема США, показав, що вірус не так активно поширюється серед імунізованих громадян.