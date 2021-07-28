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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Гаджети Apple ремонтують у нелюдських умовах: співробітники розкрили всю правду

iPhone

Працівники підприємства CSAT в США, які ремонтують пристрої Apple, Dell і Lenovo, скаржаться на жахливі умови праці. Про це повідомили експерти з Businessinsider.

За словами робітників, туалети підприємства – у антисанітарному стані, до того ж їхня кількість недостатня. У офісі відсутні кондиціонери, а паркувальних місць не вистачає на всіх співробітників.

Компанія CSAT Solutions є партнером з ремонту для технологічних компаній, таких як Apple.

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За даними Businessinsider, працівникам компанії заборонено використовувати свої телефони під час роботи, навіть у разі надзвичайних ситуацій.

А їхня праця оплачується від $12 до $14 за годину, і для виконання робочої норми доводиться працювати 60 годин на тиждень.

Представники CSAT повідомили Insider, що у компанії – високі стандарти роботи. Усередині корпорації проводяться розслідування щодо скарг співробітників.

Компанія Apple заявила про початок власного розслідування, мета якого – переконатися, що кожен співробітник – під захистом, і з ним поводяться гідно та з повагою.

За словами виробника iPhone, останніми роками він неодноразово оцінював рівень умов роботи співробітників CSAT.

Раніше Ілон Маск розкритикував компанію Apple. Мільярдерові не сподобалося використання компанією кобальту під час виробництва акумуляторів для iPhone та інших гаджетів. Також Маск відзначив жахливу роботу App Store. Магазин доступний лише на пристроях Apple.

Джерело: Business Insider

Фото: Unsplash

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