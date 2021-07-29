Huawei презентувала довгоочікувані Huawei P50 і P50 Pro. Компанія вирішила відмовитися від версії Pro +, так що на вибір будуть доступні дві модифікації.

Як і у попередніх моделях, головна фішка полягає у камерах. Основний об’єктив у них однаковий – 50 Мп модуль з оптичною стабілізацією зображення. Смартфони також отримають однаковий 13-мегапіксельний модуль для ширококутних знімків, але у бюджетній моделі він отримає скромніші характеристики.

У Huawei P50 буде перископний телеоб’єктив, який раніше був доступний тільки у версіях Pro. Він має розширення 12 Мп із п’ятикратним зумом.

Huawei P50 Pro теж обладнаний об’єктивом, але лише з 3,5x масштабуванням. Дозвіл об’єктива збільшили до 64 Мп, а зум – до 10.

Четвертий компонент камери – 40-мегапіксельний монохромний модуль.

Якість камер здивує навіть завзятих експертів. Обидві новинки можуть знімати відео в 4K UHD при 60 FPS і в Full HD при 960 FPS.

Huawei P50 Pro буде доступний на двох топових чіпсетах – Kirin 9000 і Snapdragon 888. Бюджетна модель з’явиться на ринку з чіпом Qualcomm. Смартфони залишаться без підтримки 5G.

Флагмани оснастили OLED-екраном і 13-мегапіксельною фронтальною камерою.

Діагональ дисплея Huawei P50 Pro – 6,6 дюйма, а частота оновлення картинки досягає 120 Гц. Huawei отримав P50 6,5-дюймовий дисплей з частотою оновлення до 90 Гц.

Інші характеристики для таких флагманів вже вважаються за стандарт – підтримка NFC, захист від пилу і вологи IP68, операційна система HarmonyOS 2.0 від Huawei, 66-ватна провідна та 55-ватна бездротова зарядка.

Huawei P50 Pro буде доступний в модифікаціях з 8 ГБ оперативної та 128-512 ГБ внутрішньої пам’яті. Huawei P50 з’явиться на ринку тільки в конфігураціях 8/128 ГБ і 8/256 ГБ.

Про ціни компанія розповість пізніше.

Фото: Huawei, Unsplash