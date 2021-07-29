Операційну систему для iPhone iOS 14 успішно встановили на Android-смартфон Google Pixel 4. Про це повідомили експерти Slashleaks, виклавши фото смартфона. Незабаром на сайті з’явиться інструкція, яка дозволять встановити iOS на смартфони з Android.

Портуванням ОС займався користувач з ніком Maxlox. Він вивчив структуру ядра операційних систем Apple і вирішив створити порт iOS. Тепер же операційну систему виробника iPhone можна використовувати на інших гаджетах. З’ясувалося, що ядро прошивки для всіх смартфонів Apple одне й те саме, а версії ОС відрізняються лиш деякими компонентами.

На успішне перенесення системи знадобилося чотири місяці. Операційна система нібито повністю працездатна, вона сприймає Google Pixel 4 як iPhone XS Max і успішно звертається до серверів Apple, отримуючи від них відгук. Без помилок у роботі не обійшлося – над працездатністю системи доведеться ще попрацювати.

MAXLOX пообіцяв пізніше викласти відео з демонстрацією роботи iOS на Google Pixel 4, а також опублікувати інструкцію з встановленням iOS на різні моделі Android-смартфонів, не тільки Pixel.

Компанія Google теж планує порадувати користувачів великими оновленнями. Експерти дізналися перші подробиці про майбутній Android 13, який покажуть публіці вже у 2022 році. Майбутня ОС для смартфонів отримає назву десерту тірамісу. Її повна назва – Android 13 Tiramisu.

Недавні оновлення були просто відомі як Android 10, 11 і 12, хоча у них також є внутрішні кодові назви на тему десертів.

Джерело: Slashleaks

Фото: Slashleaks, Unsplash