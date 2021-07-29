PlayStation 5 – найбільш продавана консоль в історії Sony Interactive Entertainment. Всього за вісім місяців кількість продажів досягла позначки у 10 млн одиниць.

Попередник PlayStation 4 зміг досягти таких продажів за дев’ять місяців. Причина популярності флагманської консолі – самоізоляція, яка почалася ще у 2020 році.

Втім, пандемія вплинула і на ланцюжок постачань – навіть зараз консолей не вистачає на ринку. До того ж, через дефіцит ігрової приставки, спекулянти скористалися важким становищем геймерів.

Sony випустила PlayStation 5 12 листопада 2020 року, всього через два дні після того, як Microsoft випустила свої нові консолі Xbox Series X і Series S. Характеристики між ними майже не відрізняються, але ексклюзивні ігри дають геймерам можливість зробити свій вибір.

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Перша партія PS5 була розпродана менше ніж за добу, і до цього дня придбати її не так просто.

Перевірка сторінок eBay показала, що за консоль спекулянти просять від $700 до 900. Стартова ціна від виробника – $399.

Раніше PlayStation 5 побила ще один рекорд – 3,7 млн реалізованих пристроїв за перші п’ять днів продажів.

Головний конкурент Xbox Series X не змогла обійти пристрій від Sony з продажу – за аналогічний період було продано близько 2 млн одиниць.

Джерело: Sony