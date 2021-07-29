До заходу Samsung Galaxy Unpacked залишилося два тижні, а численні чутки розкрили практично всі деталі майбутніх пристроїв Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip 3. Компанія Samsung випустила офіційний трейлер, присвячений майбутньому заходу.

Складаний Galaxy Z Fold3 замінить смартфон Galaxy Note цього року, і виробник намагається показати за допомогою трейлера головні зміни. На початку відео компанія показала еволюцію стільникових телефонів – від ранніх моделей до сучасних флагманів.

Після цього з’являється напис Чи достатньо добре? На думку Samsung, нові складані смартфони стануть новою сходинкою в еволюції мобільних пристроїв.

Хоча трейлер не показує більшу частину самого телефону, він візуалізує світ двох великих міст, що лежать один на одному. Таким чином компанія показала, що на заході будуть представлені нові складані смартфони.

Характеристики та ціни Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip 3

Інсайдери розкрили характеристики та ціни Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 отримає 7,6-дюймовий внутрішній і 6,2-дюймовий зовнішній дисплей.

Дешевший Z Flip 3 отримає 6,7-дюймовий внутрішній дисплей, а з зовнішнього боку розташується 1,9-дюймовий екран.

Galaxy Z Flip 3 буде продаватися за $1 044. Флагманський Samsung Galaxy Z Fold 3 обійдеться в $1 652.

Джерело: Samsung Newsroom

Фото: Samsung Newsroom