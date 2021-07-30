Користувачі мережі просять Samsung зайнятися виробництвом нового смартфона лінійки Galaxy Note на початку 2022 року.

Петицію на Change.org організували ентузіасти з SamMobile. У петиції йдеться про прохання Samsung відмовитися від серії Galaxy S22 і представити новинку Galaxy Note.

Користувачі, які підписали петицію, згодні з чергуванням випусків моделей смартфонів. Вона розрахована на 10 тис. підписів, і її вже підписали понад 8 тис. осіб.

– Лінійку смартфонів Galaxy Note люблять мільйони прихильників у всьому світі, і вони були дуже розчаровані, коли Samsung відмовилася від випуску Note у 2021 році, – наголошується у петиції.

Samsung вирішила не випускати Galaxy Note цього року. Замість цього компанія покаже складні Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3 вже 11 серпня.

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Корпорація також представить стилус S Pen, і в майбутньому додасть функції смартфонів Note.

Раніше в мережу злили характеристики складаних смартфонів Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3. Компанії вдалося поліпшити шарнірний механізм, а також захистити об’єктив камер. Бюджетний Galaxy Z Flip 3 коштуватиме від $1 044, а за флагманський Samsung Galaxy Z Fold 3 попросять від $1 652.

Джерело: Change.org