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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Фанати Samsung просять компанію повернути лінійку Galaxy Note

Samsung Galaxy Note

Користувачі мережі просять Samsung зайнятися виробництвом нового смартфона лінійки Galaxy Note на початку 2022 року.

Петицію на Change.org організували ентузіасти з SamMobile. У петиції йдеться про прохання Samsung відмовитися від серії Galaxy S22 і представити новинку Galaxy Note.

Користувачі, які підписали петицію, згодні з чергуванням випусків моделей смартфонів. Вона розрахована на 10 тис. підписів, і її вже підписали понад 8 тис. осіб.

– Лінійку смартфонів Galaxy Note люблять мільйони прихильників у всьому світі, і вони були дуже розчаровані, коли Samsung відмовилася від випуску Note у 2021 році, – наголошується у петиції.

Samsung вирішила не випускати Galaxy Note цього року. Замість цього компанія покаже складні Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3 вже 11 серпня.

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Корпорація також представить стилус S Pen, і в майбутньому додасть функції смартфонів Note.

Раніше в мережу злили характеристики складаних смартфонів Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3. Компанії вдалося поліпшити шарнірний механізм, а також захистити об’єктив камер. Бюджетний Galaxy Z Flip 3 коштуватиме від $1 044, а за флагманський Samsung Galaxy Z Fold 3 попросять від $1 652.

Джерело: Change.org

Фото: Unsplash

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