Кількість користувачів HarmonyOS 2 від Huawei перевищила 40 млн. Про це повідомив глава компанії Ю Чендон під час презентації флагманських Huawei P50 і P50 Pro.

Така кількість користувачів набралася за два місяці – операційна система HarmonyOS 2 стала доступною 2 червня. За словами компанії, в середньому вісім користувачів в секунду оновлювали смартфони для нової ОС.

HarmonyOS, або Hongmeng китайською мовою, – це операційна система з відкритим вихідним кодом, призначена для різних пристроїв. Перша версія системи стала доступною у серпні 2019 року.

Huawei довелося створити власну версію ОС через відмову Google надавати доступ до OS Android і Google Play для смартфонів компанії. Все це відбувалося на тлі звинувачень США у сторону Huawei через шпигунство.

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Huawei очікує, що до кінця 2021 року кількість пристроїв, оснащених HarmonyOS, досягне 300 млн, зокрема понад 200 млн пристроїв Huawei.

Крім інформації про кількість активних користувачів ОС, Huawei представила смартфони Huawei P50 та P50 Pro. Головна фішка пристроїв полягає у камерах.

Обидві новинки можуть знімати відео в 4K UHD при 60 FPS і в Full HD при 960 FPS.

Джерело: Huawei