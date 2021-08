Смартфон OnePlus Nord 2 вибухнув та травмував свого власника. Подробицями інциденту поділився чоловік постраждалої Анкур Шарма з Індії за допомогою Twitter.

Його дружина вирушила на велопрогулянку разом зі смартфоном OnePlus Nord 2, який придбали за 5 днів до події. Раптово смартфон почав диміти, а потім і зовсім вибухнув. Дівчина отримала травми та потрапила у ДТП через цей інцидент. На фото помітно, що саме акумулятор пристрою став причиною вибуху.

Корпус гаджета практично повністю розплавився, а задня панель встигла згоріти разом з акумулятором. Поки немає подробиць про причини виникнення вибуху. Це перший випадок, коли смартфон OnePlus Nord 2 вибухнув і травмував власника.

Виробник OnePlus перепросив у Анкура і запропонував відшкодувати збиток. Поки компанія не повідомила про розслідування цього інциденту.

Hi Ankur. We are gutted to hear about your experience. We are deeply concerned and want to make it up to you. We request you to connect to us over a direct message so that we can make amends and turn this around for you. https://t.co/Y6rHuMwu8J

— OnePlus Support (@OnePlus_Support) August 1, 2021