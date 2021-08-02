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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

OnePlus Nord 2 вибухнув і травмував власника через 5 днів після купівлі

OnePlus

Смартфон OnePlus Nord 2 вибухнув та травмував свого власника. Подробицями інциденту поділився чоловік постраждалої Анкур Шарма з Індії за допомогою Twitter.

OnePlus Nord 2

Його дружина вирушила на велопрогулянку разом зі смартфоном OnePlus Nord 2, який придбали за 5 днів до події. Раптово смартфон почав диміти, а потім і зовсім вибухнув. Дівчина отримала травми та потрапила у ДТП через цей інцидент. На фото помітно, що саме акумулятор пристрою став причиною вибуху.

OnePlus Nord 2

Корпус гаджета практично повністю розплавився, а задня панель встигла згоріти разом з акумулятором. Поки немає подробиць про причини виникнення вибуху. Це перший випадок, коли смартфон OnePlus Nord 2 вибухнув і травмував власника.

Виробник OnePlus перепросив у Анкура і запропонував відшкодувати збиток. Поки компанія не повідомила про розслідування цього інциденту.

OnePlus Nord 2 – бюджетний смартфон компанії OnePlus, який став дешевшим аналогом флагманським гаджетам. Перший OnePlus Nord показали публіці в липні 2020 року, а новенький OnePlus Nord 2 з’явився в продажу минулого тижня. Його головна особливість – потужний процесор. За версію з 12 Гб оперативної пам’яті доведеться заплатити від 500 євро, а замовити його можна на європейському сайті OnePlus.

Джерело: LetsGoDigital, OnePlus Support

Фото: LetsGoDigital, Unsplash

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