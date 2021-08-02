Компанія Google закриває доступ користувачам Android 2.3.7 до облікових записів. Зміни наберуть чинності з 27 вересня 2021 року. Про це йдеться у документі підтримки.

– Заради безпеки наших користувачів сервіси Google стануть недоступними на Android 2.3.7 та більш ранніх версіях, – заявляє компанія.

Йдеться про додатки Gmail, YouTube і Карти, якими володіє пошуковик.

Кількість користувачів Android 2.3.7 продовжує зменшуватися – цю ОС показали публіці майже 10 років тому. Компанія припиняє підтримку через застарілу систему безпеки.

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За словами Google, заборону можна обійти – для цього достатньо спробувати увійти до облікового запису за допомогою вбудованого браузера.

Пристрої на ОС Android 3.0 зможуть і далі працювати з сервісами.

Google продовжує відмовлятися від старих Android – раніше компанія припинила підтримку Android Jelly Bean, яку вперше показали публіці у 2012 році. На момент анонсу Android Jelly Bean нововведення дозволяли власникам смартфонів гнучко налаштовувати одержувані повідомлення.

Останнє оновлення для цієї ОС компанія запланувала на кінець серпня.

Джерело: Google